قصة تسرب الجمرة الخبيثة من مختبر سوفيتي.. درس لعصر كورونا

2021/06/21 | 10:57 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعاد تسليط الضوء على منشأ وباء فيروس كورونا الأذهان إلى التسرب المختبري لبكتيريا الجمرة الخبيثة من مختبر عسكري في الاتحاد السوفييتي عام 1979.

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