2021/06/21 | 10:59 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد رئيس إقليم كردستان نيجيرفان البارزاني ان من الممكن أنه إعادة العراق إلى مساره، بالاستفادة من الأخطاء السابقة والتخلي عن عقلية القوة والضعف.

وأشار البارزاني في كلمة له خلال مراسم تخرج طلاب الجامعة الأميركية في دهوك، أشار الى ضرورة اتباع رؤية جديدة على ضوء الدستور والمبادئ التي بني عليها العراق الجديد، تتمكن عبرها بغداد وأربيل من الوصول إلى تفاهم دائم وأن ينهيا مواقف التجاذب بينهما.

وعن العمليات العسكرية الأخيرة على أراضي الإقليم شدد البارزاني على اهمية الرد على فرض حزب العمال الكردستاني نفسه وتواجده غير الشرعي في الإقليم مضيفا ان على الجميع مخاطبة حزب العمال بصوت واحد وبموقف موحد وابلاغه إن هذه الحرب لا طائل منها وان من الواجب ابعادها عن شعب كردستان.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البارزاني: من الممكن إعادة العراق الى مساره بالتخلي عن عقلية القوة والضعف) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البارزاني: من الممكن إعادة العراق الى مساره بالتخلي عن عقلية القوة والضعف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).