مايك بومبيو: يدا الرئيس الإيراني المنتخب ملطختان بدماء آلاف الاشخاص

2021/06/21 | 10:59 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هاجم وزير الخارجية الأميركي السابق مايك بومبيو الرئيس الايراني المنتخب إبراهيم رئيسي، داعيا الإدارة الأميركية الحالية الى ممارسة المزيد من الضغط على ايران.

وأكد بومبيو ان يدي رئيسي ملطختان بدماء آلاف الأشخاص، وهو ليس بالرجل الذي ينبغي على الولايات المتحدة أن تتحدث معه، بل يجب ممارسة أقصى قدر من الضغط لإجبار طهران على تغيير سلوكها، لافتا الى ان إن إدارة الرئيس دونالد ترمب، تركت أوراق ضغط هامة على إيران للإدارة الحالية برئاسة الديمقراطي جو بايدن، تتمثل في آلاف العقوبات التي استهدفت الاقتصاد الإيراني وقادة البلاد.

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