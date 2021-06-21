انتاج الحنطة في ذي قار يرتفع بنسبة 3% عن الموسم الماضي ويحقق الاكتفاء الذاتي للحصة التموينية

2021/06/21 | 11:00 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

كشف مدير زراعة ذي قار صالح هادي، الإثنين، عن سد حاجة المحافظة من مفردات البطاقة التموينية لمادة الطحين بعدما انتهى الموسم التسويقي لمحصول الحنطة الذي وصل إلى 249 ألف طن، بعد ان حققت العام الماضي 242 الف طن، بزيادة بلغت 3%.

وقال هادي، إن “عملية تسويق الحنطة قد انتهت قبل أيام في أربعة مواقع تابعة لوزارة التجارة في عموم المحافظة وقد بلغت الكميات المسوقة 249 ألف طن من الحنطة وهذه الكمية تسد حاجة المحافظة لمادة الطحين”.

وأكد هادي أن “هذه الكمية حققت اكتفاءً ذاتيا بالنسبة لذي قار للسنة الثانية على التوالي بتوفير وتجهيز المطاحن بالحبوب لتجهيز مفردات البطاقة التموينية”.

وكانت ذي قار قد سجلت العام الماضي ما يقارب 242 ألف طن من مادة محصول الحنطة.

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