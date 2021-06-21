2021/06/21 | 11:04 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني كشفت دراسة طبية حديثة عن نوعين من الجزيئات، مسؤولان عن متلازمة “القلب ‏المنكسر”، والتي تنتج عادة بعد المواقف ‏المسببة للتوتر والعواطف الشديدة ‏والإجهاد، وتؤثر بشكل رئيسي على النساء بعد انقطاع […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص دراسة حديثة تكشف أسرار متلازمة “القلب المنكسر‎”‎ المركز الخبري الوطني.

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