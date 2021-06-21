2021/06/21 | 11:04 - المصدر: المركز الخبري
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- متابعة / المركز الخبري الوطني كشفت دراسة طبية حديثة عن نوعين من الجزيئات، مسؤولان عن متلازمة “القلب المنكسر”، والتي تنتج عادة بعد المواقف المسببة للتوتر والعواطف الشديدة والإجهاد، وتؤثر بشكل رئيسي على النساء بعد انقطاع […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دراسة حديثة تكشف أسرار متلازمة “القلب المنكسر”) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
هناك تفاصيل اخرى بخصوص دراسة حديثة تكشف أسرار متلازمة “القلب المنكسر” المركز الخبري الوطني.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دراسة حديثة تكشف أسرار متلازمة “القلب المنكسر”) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دراسة حديثة تكشف أسرار متلازمة “القلب المنكسر”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).