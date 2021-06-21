الداخلية تتحدث عن جهود لاعادة  7 آلاف منتسب من المفسوخة عقودهم

2021/06/21 | 11:06 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، أن سبعة آلاف منتسب من المفسوخة عقودهم لم تجر إعادتهم إلى الخدمة، لأسباب مختلفة.وقال الناطق باسم وزارة الداخلية اللواء خالد في تصريح صحفي، إن “الوزارة اهتمت كثيراً بملف المفسوخة عقودهم، وبعد قرار إعادتهم بذلت الوزارة جهوداً كبيرة، وفعلاً تمكن اغلبهم من العودة للوزارة وهم بنحو 70 ألف […]

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