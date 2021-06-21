أمم أوروبا.. ويلز تتأهل إلى دور الـ16 رغم خسارتها أمام إيطاليا.. وسويسرا تبقي على آمالها

2021/06/21 | 11:07 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تأهلت ويلز إلى الدور ثمن النهائي من

بطولة أمم أوروبا لكرة القدم رغم

خسارتها أمام إيطاليا 1-0 في المباراة

التي جمعتهما اليوم الأحد، ضمن الجولة

الثالثة والأخيرة من المجموعة الأولى.

ويدين المنتخب الإيطا

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