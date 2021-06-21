2021/06/21 | 11:07 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية طرق وجسور كربلاء المقدسة

عن اشرافها على مشروع أنشاء الطريق

المؤدي الى مدرسة السياب في قضاء

الحسينية

وقال المشرف على المشروع المهندس عمار

لطيف " ان طرق وجسور المحافظة تشرف على

أنشاء مشر

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أنشاء طريق بطول 1400م في قضاء الحسينية بكربلاء) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أنشاء طريق بطول 1400م في قضاء الحسينية بكربلاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).