القانونية النيابية تحسم الجدل حول زيادة رواتب المتقاعدين

2021/06/21 | 11:07 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت اللجنة القانونية في مجلس النواب،

أن أية زيادة في رواتب المتقاعدين تحتاج

الى تشريع قانون في البرلمان.

عضو اللجنة بهار محمود قالت في حديث

للصحيفة الرسمية ، ان "موازنة هيئة

التقاعد لهذا العام لا تح

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