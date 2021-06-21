2021/06/21 | 11:11 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني كشف المركز العراقي لمحاربة الشائعات، اليوم الإثنين، عن انخفاض طفيف ‏بمستوى شائعات شهر حزيران مقارنة بشائعات ايار الماضي، حيث سجل شهر ‏حزيران 45 شائعة مقارنة بـ53 شائعة لشهر ايار‎ ‎‏.‏ […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العراق..



إنخفاض طفيف بمستوى الشائعات خلال حزيران المركز الخبري الوطني.

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