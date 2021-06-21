العراق يستمر بتصدر الدول العربية الأكثر أعداداً بوفيات وإصابات كورونا



العراق يستمر بتصدر الدول العربية الأكثر أعداداً بوفيات وإصابات كورونا
2021/06/21 | 11:12 - المصدر: عين العراق
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- العراق يستمر بتصدر الدول العربية الأكثر أعداداً بوفيات وإصابات كورونا

يستمر العراق بتصدر قائمة الدول العربية الأكثر أعداداً بوفيات وإصابات فيروس كورونا، فيما احتل عالمياً المركز 25 ، وفق آخر إحصاء لوكالة "رويترز".

وأظهر الإحصاء أن أكثر من 178.35 مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى 4 ملايين و19985 حالة.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في كانون الثاني/ ديسمبر 2019.

وفي ما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

 

الدول والمناطق                  إجمالي الوفيات             عدد الإصابات

 

 

 

- الولايات المتحدة                   601645              33702760

 

 

 

- الهند                              386713              29881965

 

 

 

- البرازيل                          500800              17883750

 

 

 

- فرنسا                             110724              5755496

 

 

 

- تركيا                             49122                5361208

 

 

 

- روسيا                            288437               5299215

 

 

 

- المملكة المتحدة                    127970               4620968

 

 

 

- إيطاليا                            127253               4252095

 

 

 

- الأرجنتين                          88247                4242763

 

 

 

- كولومبيا                           99335                3917348

 

 

 

وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

 

 

 

الدول وترتيبها         عدد الوفيات                    عدد الإصابات

 

 

 

25 - العراق          16860                      1283305

 

 

 

35 - الأردن           9656                        745978

 

 

 

41 - الإمارات         1752                        610179

 

 

 

42 - لبنان             7819                       543371

 

 

 

43- المغرب           9237                        526363

 

 

 

44 - السعودية         7663                        473112

جدير بالذكر أن إحصاء "رويترز" يعتمد على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 22:00 بتوقيت غرينتش.

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