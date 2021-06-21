2021/06/21 | 11:12 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراق يستمر بتصدر الدول العربية الأكثر أعداداً بوفيات وإصابات كورونا

يستمر العراق بتصدر قائمة الدول العربية الأكثر أعداداً بوفيات وإصابات فيروس كورونا، فيما احتل عالمياً المركز 25 ، وفق آخر إحصاء لوكالة "رويترز".

وأظهر الإحصاء أن أكثر من 178.35 مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى 4 ملايين و19985 حالة.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في كانون الثاني/ ديسمبر 2019.

وفي ما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات

- الولايات المتحدة 601645 33702760

- الهند 386713 29881965

- البرازيل 500800 17883750

- فرنسا 110724 5755496

- تركيا 49122 5361208

- روسيا 288437 5299215

- المملكة المتحدة 127970 4620968

- إيطاليا 127253 4252095

- الأرجنتين 88247 4242763

- كولومبيا 99335 3917348

وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات

25 - العراق 16860 1283305

35 - الأردن 9656 745978

41 - الإمارات 1752 610179

42 - لبنان 7819 543371

43- المغرب 9237 526363

44 - السعودية 7663 473112

جدير بالذكر أن إحصاء "رويترز" يعتمد على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 22:00 بتوقيت غرينتش.

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