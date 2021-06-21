محاولة اغتيال فاشلة لمرشح انتخابي في كربلاء

2021/06/21 | 11:13 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف شقيق الدكتور عمار عبد خليفة الربيعي الصحفي والمرشح للانتخابات البرلمانية المقبلة لمجلس النواب العراقي، عن فشل محاولة اغتيال الدكتور من قبل مسلح في منطقة جنوب مركز محافظة كربلاء.

واوضح محمد في اتصال هاتفي مع PUKmedia اليوم الاثنين " ان مسلح معروف استهدف شقيقي الدكتور عمار ليلة امس في منطقة ملحق حي الفارس ( 7كم جنوب مركز مدينة كربلاء )، اسفر عن اصابته بطلق ناري في منطقة الصدر، نقل على اثرها الى مستشفى الحسيني، وان حالته مستقرة بعد اجراء اللازم من قبل الكادر الطبي في المستشفى .

وظهر الدكتور عمار الربيعي في فيديو شرح فيه تفاصيل الحادث، وان الجاني هدده مرارا بتصفيته جسديا .

الى ذلك نفت قيادة شرطة كربلاء في بيان، ان الحادث عبارة عن مشاجرة وليست عملية اغتيال .

وذكر بيان الشرطة اطلع عليه PUKmedia" انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي خبر كاذب وغير صحيح مفاده (محاولة إغتيال في حي ملحق الفارس في كربلاء المقدسة )، ومن أجل توضيح الحقائق أمام الرأي العام نؤكد أن ما حصل هو مشاجرة بين شخصين أدت الى إصابتهما بجروح طفيفة نتيجة لاستخدام السلاح الناري وهم أولاد عم وبينهم خلافات بسبب مبالغ مالية، وليس محاولة اغتيال كما روجت لها بعض المواقع الإلكترونية ، وقد باشرت مفارز قسم شرطة البلدة في شرطة كربلاء المقدسة باتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم،

ونحن إذ ننفي هذا الخبر ندعو بالمواطنين الى ضرورة عدم الانخداع بهذه الشائعات التي تحاول زعزعة الامن والاستقرار في المحافظة ، وعلى وسائل الإعلام اخذ المعلومات من المصادر الموثوقة وتوخي الحذر قبل نشر الأخبار.

PUKmedia جميل زنگنة / كربلاء

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