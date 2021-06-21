ريتايَ تَبَغْدَدْي - ريتا عودة

2021/06/21 | 11:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#ريتا_عودة ريتايَ تَبَغْدَدي:فنخلةُ العراقِأنتِبرطبك الشِّعريِّالشَّهيّ ِ المُعَتَّقِ..تبغددي:فلؤلؤةُ فلسطينأنتِبقصيدتك الفاخرة العريقةْ.يا أنايَتَبغْدَدي:فأنتِ للفراتِريتاهُوأنتِ قصيدتُهُالأخيرَةْ...تَبَغْدَدي:فأنتِ نورسةٌ من دجلة ارتويتِ.وتبَغْددي:فأنتِ سنونوةفي نهرِ الأُردنِكالأنبياءِتعمَّدتِ.فكنتِ الشاعرَة ......





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