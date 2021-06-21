قانون سلامة اماكن العمل! - كاوه كريم

2021/06/21 | 11:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#كاوه_كريم مقدمةيقع الالاف من عمال العالم يومياً ضحية سوء اماكن العمل.



لا يمر علينا يوماً دون ان نسمع الاخبار المؤسفة لفقدان مئات العمال لحياتهم، ولا تمر ساعة لا يتعرض فيها العمال الى احداث مؤسفة يفقدون معها عضو من اعضاء بدنهم، او لا يصابوا بالعديد من الامراض النفسية جراء عدم سلامة اماكن العمل.



من اوائل ظهور الرأسمالية، كان قانون سلامة اماكن العمل جزءاً من مطاليب الملايين من الطبقة العاملة.



وكان ......





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