بحوزتهم مبالغ ضخمة.. الإطاحة بشبكة خطف وابتزاز في كركوك

2021/06/21 | 11:27 - المصدر: السومرية نيوز

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ألقى جهاز الامن الوطني في كركوك، اليوم الاثنين، القبض على شبكة خطف وأبتزاز تعمل في الكثير من المحافظات.

وقال مصدر أمني للسومرية نيوز، انه "بعد جمع المعلومات والتحقيقات في خطف فتاة وبحوزتها 150 مليون تمكن جهاز الامن الوطني ومن خلال توجيهات رئيس الجهاز والمعلومات المؤكدة من مدير امن المحافظات وتحرك مدير امن كركوك من دحر هذة الشبكة واعتقال افرادها في المحافظات ومنها محافظة سليمانية".

واشار المصدر الى أن "المتهمين بحوزتهم مبالغ مالية ضخمة".

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