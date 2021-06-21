ارتفاع جديد باسعار النفط بعد انتهاء محادثات ايران وقوى عالمية دون اتفاق

2021/06/21 | 11:27 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الاثنين، بعد انتهاء المحادثات الأخيرة بين القوى العالمية وإيران دون اتفاق، بعد يوم من انتخاب منتج أوبك رئيسا جديدا.

وأرجأ دبلوماسيون جولة سادسة من الاجتماعات مع وجود ثغرات كبيرة متبقية لإصلاح الاتفاق ، وهي المرة الثالثة منذ بدء المحادثات في أبريل نيسان التي يفوت فيها المفاوضون المواعيد النهائية التي حددوها بأنفسهم لتجديد الاتفاقية.



من المرجح أن يؤدي إحياء الصفقة إلى تخفيف العقوبات الأمريكية وزيادة تدفقات النفط الخام.

ارتفع النفط الخام بنسبة 50 ٪ تقريبًا هذا العام مع خروج الاقتصادات الرئيسية من القيود وعمليات الإغلاق بعد نشر لقاحات Covid-19 في جميع أنحاء العالم، انتعش الطلب، خاصة في الولايات المتحدة وأجزاء من آسيا.



تجاوز استهلاك النفط في الصين مستويات ما قبل الوباء، وتظهر الهند علامات التعافي من موجة الفيروس الثانية القاتلة التي دمرت اقتصادها.

وارتفع خام برنت 0.26٪ إلى 73.70 دولار في بورصة أوروبا للعقود الآجلة ICE بعد ارتفاعه 0.6٪ في الجلسة السابقة.

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