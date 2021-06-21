2021/06/21 | 11:28 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن سلطات جيش الدفاع تعمل على إزالة نقطة استيطانية عشوائية تدعى "جفعات أفيتار" باعتبار وجودها خلافا للقانون.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("أدت لزعزعة الأمن".. الجيش الإسرائيلي يقرر إزالة مستوطنة عشوائية ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("أدت لزعزعة الأمن".. الجيش الإسرائيلي يقرر إزالة مستوطنة عشوائية ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).