2021/06/21 | 11:39 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص الاستخبارات تطيح بمنفذي جريمة اغتيال مختار منطقة الجلام بكركوك المركز الخبري الوطني.

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