لتربية تعلن نتائج الامتحانات العامة لتربية الكرخ الثانية

أعلنت وزارة التربية، نتائج الامتحانات العامة لتربية الكرخ الثانية للطلبة الخارجيين / الدراسة الابتدائية وللعام الدراسي 2020_2021 / الدور الاول.
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