لتربية تعلن نتائج الامتحانات العامة لتربية الكرخ الثانية

2021/06/21 | 11:47 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلنت وزارة التربية، نتائج الامتحانات العامة لتربية الكرخ الثانية للطلبة الخارجيين / الدراسة الابتدائية وللعام الدراسي 2020_2021 / الدور الاول.

https://drive.google.com/drive/folders/1iLj2i8aYOBFxbx_JAIv37ThUNHIercGW?usp=sharing

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