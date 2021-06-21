سر التفوق الاقتصادي في اليابان - مصعب قاسم عزاوي

2021/06/21 | 11:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#مصعب_قاسم_عزاوي حوار أجراه فريق دار الأكاديمية للطباعة والنشر والتوزيع في لندن مع مصعب قاسم عزاوي.



فريق دار الأكاديمية: ما هو برأيك سبب التفوق الاقتصادي لليابان في مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية؟مصعب قاسم عزاوي: قامت الولايات المتحدة عقب احتلالها لليابان في مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية، بإعادة تشكيل البنيان الدستوري والاقتصادي لليابان بحيث يصبح جزءاً تابعاً للمنظومة الاقتصادية التي تسي ......





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