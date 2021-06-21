الاستخبارات: القبض على منفذي جريمة اغتيال مختار منطقة الجلام في كركوك

2021/06/21 | 11:58 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، اليوم الاثنين، عن القاء القبض على منفذي جريمة اغتيال مختار منطقة الجلام في محافظة كركوك.وقالت الوكالة في بيان، انه “بتاريخ ٢٠٢١/٤/١٨ حصل حادث ارهابي جبان اغتيال مختار منطقة الجلام المدعو ( ع خ أ)، وعلى الفور تم تشكيل فريق عمل مختص من مفارزها”.واضافت انه “تم القاء […]

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