وزير الخارجية الإسرائيلي في الإمارات الأسبوع المقبل

2021/06/21 | 11:58 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يجري وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، زيارة رسمية للإمارات في الأسبوع المقبل بعد دعوة من نظيره الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وذلك في أول رحلة لمسؤول إسرائيلي رفيع إلى الدولة الخليجية منذ توقيع معاهدة إبراهيم.

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