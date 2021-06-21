التربية تعلن نتائج الامتحانات العامة للطلبة الخارجيين

2021/06/21 | 11:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

تنشر (بغداد اليوم)، اليوم الإثنين، نتائج الامتحانات العامة لتربية الكرخ الثانية للطلبة الخارجيين / الدراسة الابتدائية.

لمعرفة النتائج الدخول على الرابط ادناه:

https://drive.google.com/drive/folders/1iLj2i8aYOBFxbx_JAIv37ThUNHIercGW

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