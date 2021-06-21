التربية: لا تغيير بمواعيد امتحانات المراحل المنتهية

2021/06/21 | 11:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

قدمت لجنة التربية النيابية، اليوم الاثنين، مقترحاً بمعالجة الدرجات الحرجة للمستفيدين من قرار وزارة التربية الخاص باحتساب درجات الكورس الاول ونصف السنة كدرجة نهاية للعام الدراسي 2020 - 2021، اضافة الى الدخول الشامل بالامتحانات للمراحل المنتهية

وقال عضو اللجنة النيابية صفاء الغانمي في تصريح تابعته (بغداد اليوم) إن " اللجنة نسقت مع وزارة التربية لمناقشة مقترح معالجة الدرجات الحرجة لطلبة المراحل غير المنتهية المستفيدين من قرار وزارة التربية في النتائج النهائية".

وأضاف ان "هذا الإجراء جاء لفسح المجال امام اكبر عدد من الطلبة في تحقيق النجاح للعام الدراسي الحالي 2020 – 2021".

من جانبها أكدت وزارة التربية عدم وجود أي تغيير بمواعيد امتحانات المراحل المنتهية للثالث المتوسط والسادس الاعدادي

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