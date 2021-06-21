2021/06/21 | 11:58 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / اعلنت وزارة التربية عن نتائج الامتحانات العامة لتربية الكرخ الثانية للطلبة الخارجيين / الدراسة الابتدائية وللعام الدراسي 2020_2021 / الدور الاول .وذكر بيان للوزارة ، لمعرفة نتائج الامتحانات في الرابط الاتي ::https://drive.google.com/drive/folders/1iLj2i8aYOBFxbx_JAIv37ThUNHIercGW?usp=sharing./انتهى8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التربية تعلن نتائج الامتحانات العامة لتربية الكرخ الثانية للطلبة الخارجيين / الدراسة الابتدائية) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التربية تعلن نتائج الامتحانات العامة لتربية الكرخ الثانية للطلبة الخارجيين / الدراسة الابتدائية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).