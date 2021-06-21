استقالة رئيس الهيئة الإدارية لنادي بابل الرياضي

2021/06/21 | 11:58 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحلة/نينا/أعلن رئيس الهيئة الإدارية لنادي بابل الرياضي احمد الملا عن استقالته من منصبه ومن الهيئة التدريبية للنادي وبدون ذكر اسباب الاستقالة.وقال الملا في تصريح صحفي " أنه قدم استقالته اليوم الاثنين الى مجلس إدارة نادي بابل الرياضي الذي خدمه أكثر من ثلاثة وعشرين عاما والذي يعتبره أسرته الثانية لأسباب يتحفظ عليها تمنعه من الإستمرار في العمل.واضاف أن النادي يستحق التقدير والثناء لانه يعمل في ظروف استثنائية صعبة ويعاني من أزمة مالية حقيقية متمنيا لإدارة النادي الموفقة"./انتهى

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