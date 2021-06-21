الداخلية العراقية تكشف عدم عودة 7 آلاف منتسب فسخ عقدهم

2021/06/21 | 11:58 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الاثنين، أن إجمالي أعداد المنتسبين إلى الوزارة المفسوخة عقودهم ولم تتم إعادتهم للخدمة بلغ 7 آلاف منتسب....

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