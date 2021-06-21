الكاظمي يحذر من انفجار امني في حال تأجيل الانتخابات

2021/06/21 | 11:58 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، من انفجار أمني في حال تأجيل اجراء الانتخابات....

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