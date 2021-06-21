2021/06/21 | 11:58 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الداخلية تحدد أسباب عدم عودة سبعة آلاف من المفسوخة عقودهم هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/06/21 | 11:58.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الداخلية تحدد أسباب عدم عودة سبعة آلاف من المفسوخة عقودهم) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الداخلية تحدد أسباب عدم عودة سبعة آلاف من المفسوخة عقودهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).