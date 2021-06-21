الأنبار: اصطدام شاحنة وصهريج على الطريق الدولي (صور)

2021/06/21 | 11:59 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

شهد الطريق الرابط بين قضاء حديثة البغدادي، الاثنين، حادث سيّر مروّع، وقع بين شاحنة وصهريج.

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وأفاد مراسلنا، (21 حزيران 2021)، بأن حادثاً مرورياً مروعاً، وقع على الطريق الرابط بين قضاء حديثة وناحية البغدادي، وتحديداً في منطقة حوران، بين شاحنة وصهريج.

وأضاف، أن الحادث حصل صباح اليوم، ولم يعرف لغاية كتابة هذا الخبر، ما اذا سجّل الحادث إصابات أو وفيات.

وبين، أن الحادث تسبب بغلق الطريق أمام العجلات، ما تسبب بزخم مروري.

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