تعرف على رحلات الخطوط الجوية العراقية ليوم غد

2021/06/21 | 11:59 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني ينشر “المركز الخبري الوطني”، اليوم الإثنين، رحلات الخطوط الجوية العراقية ليوم غد الثلاثاء.‏ وتضمنت الرحلات بحسب الجدول الذي نشرته شركة الخطوط الجوية العراقية، 48 رحلة من وإلى ‏العراق.‏ وأدناه الجدول […]

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