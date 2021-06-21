“المركز الخبري” ينشر نتائج الخارجيين – الدراسة الإبتدائية لتربية الكرخ الثانية

2021/06/21 | 11:59 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني ينشر “المركز الخبري الوطني”، اليوم الإثنين، نتائج الامتحانات العامة لتربية الكرخ الثانية للطلبة الخارجيين / الدراسة الابتدائية.‏ للدخول الى النتائج الدخول النقر على الرابط ادناه:‏👇 https://drive.google.com/drive/folders/1iLj2i8aYOBFxbx_JAIv37ThUNHIercGW

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