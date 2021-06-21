الاتحاد الأوروبي يحذر من إنهيار مالي وشيك في للبنان

2021/06/21 | 12:09 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر الممثل الأعلى للأمن والسياسة

الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب

بوريل، الاثنين، من وصول لبنان إلى حافة

الانهيار المالي، مبينا انه لا يمكننا

الانتظار لإنقاذه.

وأكد بوريل في بيان رسمي اليوم، أن

"لبنا

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