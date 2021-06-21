2021/06/21 | 12:12 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص / المركز الخبري الوطني حددت لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب، اليوم الاثنين، طريقا لسد العجز في الموازنة العامة، كاشفا عن توجه لإعداد موازنة تكميلية.وقال عضو اللجنة، مازن الفيلي، لـ”المركز الخبري الوطني”، إن […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تحرك لإعداد تكميلية..



لجنة برلمانية تحدد طريقا لسد عجز الموازنة المركز الخبري الوطني.

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