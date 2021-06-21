الخارجية الإيرانية: حوارنا مع الرياض مبني على نيتنا إعادة العلاقات وتسوية الخلافات معها

2021/06/21 | 12:12 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة ان يد بلاده ممدودة لعودة السعودية إلى أحضان المنطقة.

ووصف خطيب زادة خلال مؤتمر صحفي الرئيس المنتخب إبراهيم رئيسي بأنه الصوت العاقل في النظام الإيراني، مضيفا ان رئيسي ناقش مع وزير الخارجية محمد جواد ظريف السياسة الخارجية الإيرانية خلال ساعة ونصف وأن المباحثات كانت جيدة.

وتابع خطيب زادة قائلا ان الحوار مع السعودية مبني على نية إيران إعادة العلاقات الدبلوماسية وتسوية الخلافات الموجودة بين طهران والرياض، مؤكدا أن بلاده تنظر بإيجابية إلى مباحثاتها مع السعودية.

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