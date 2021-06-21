كركوك تسجل اعلى درجة حرارة

2021/06/21 | 12:15 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت محافظة كركوك يوم الاثنين، اعلى درجة حرارة وبلغت 44 درجة مئوية.

وذكرت مديرية الانواء الجوية والرصد الزلزالي في اقليم كوردستان في بيان، حصل PUKmedia على نسخة منه: ان اعلى درجة حرارة تم تسجيلها اليوم كانت في كركوك، 44 درجة، لافتة الى ان درجة الحرارة في محافظتي دهوك واربيل 42 درجة، وفي محافظة حلبجة 41 درجة مئوية.

واضافت: ان درجة الحرارة في محافظة السليمانية، 42 درجة مئوية.

PUKmedia ترجمة

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