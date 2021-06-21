مجلس النواب يصوت على 4 مشاريع ومقترحات قوانين

2021/06/21 | 12:15 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من المقرر ان يعقد مجلس النواب، يوم غد الثلاثاء، 22/6/2021، جلسته الاعتيادية رقم رقم 2 من الفصل التشريعي الثاني للسنة الانتخابية الثالثة.

وقالت النائبة عن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني ديلان غفور خلال تصريح خاص لـPUKmedia ان جلسة يوم غد الثلاثاء، ستشهد التصويت على أعضاء محمكة التمييز الإتحادية، والتصويت على مشروع قانون تصديق إتفاقية النقل الجول بين العراق والمملكة العربية السعودية، والتصويت على مقترح قانون حماية الموظف الحقوقي، والتصويت على مقترح قانون الأندية الرياضية.

واضافت: ان الجلسة ستشهد ايضا القراءة الأولى لمشروع قانون معالجة مدة تسلم الطلبات المنصوص عليها في قانون رقم 163 لسنة 2016 التعديل الأول لقانون عائدية الوثائق التي تحمل الأسماء المستعارة للمهجرين والمهاجرين رقم 79 لسنة 2012، والقراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الحادي والعشرين لقانون الملاك رقم 25 لسنة 1960، والقراءة الأولى لمشروع قانون إقرار البيانات المالية في السنة المالية المنتهية لعام 2014، والقراءة الأولى لمشروع قانون الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية، والقراءة الأولى لمقترح قانون نقابة ذوي المهن الصحية، بالاضافة الى مناقشات عامة.

PUKmedia خاص

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