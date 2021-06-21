حادث سير مميت بين شاحنتين في الأنبار

2021/06/21 | 12:16 - المصدر: عين العراق

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أفاد مصدر أمني، الاثنين، بوفاة سائق شاحنة جراء اصطدام شاحنته بصهريج قرب وادي حوران في محافظة الأنبار.

وقال المصدر، إن "حادث سير وقع على طريق الغربية، قرب وادي حوران في الأنبار، جراء اصطدام بين شاحنتي (تريلة) وصهريج، ما أدى لوفاة سائق الشاحنة الأولى وإصابة سائق الصهريج".

وأضاف، ان "الجثة نقلت إلى دائرة الطب العدلي، والمصاب إلى المستشفى لتلق العلاج".

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