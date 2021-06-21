2021/06/21 | 12:17 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني ألقت الشرطة السويدية القبض على ثلاثة أشخاص يقفون وراء شركة أصدرت ‏شهادات مزيفة تفيد بالخلو من ‏كوفيد لأكثر من 100000 شخص‎.‎ وأفيد بأنه يشتبه في أن إحدى الشركات أجرت اختبارات […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مرتبطة بجائحة كورونا..



فضيحة احتيال كبرى تهز السويد المركز الخبري الوطني.

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