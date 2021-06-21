2021/06/21 | 12:22 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ هل يمكن أن تؤدي مشاهدة الأخبار إلى إصابة الأشخاص الأصحاء لاحقا بارتفاع ضغط الدم؟ وجدت دراسة جديدة دليلا على أن تعرض الشباب والأصحاء الذين يعانون من مستويات ضغط دم أعلى بقليل من المعتاد لمنظر مزعج، مثل مشاهدة صور الدمار أو الموتى، يسبب تغيرات شديدة في ضغط الدم.ووفق الدراسة التي أجريت في جامعة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دراسة: مشاهدة الأخبار تزيد من مخاطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دراسة: مشاهدة الأخبار تزيد من مخاطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).