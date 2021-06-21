الإرهاب والتدابير المضادة ( بحث ) - مروان هائل عبدالمولى

2021/06/21 | 12:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مروان_هائل_عبدالمولى يعتبر الإرهاب ظاهرة اجتماعية سياسية واسعة النطاق و الانتشار ، سببها مجموعة متنوعة من التناقضات الموجودة في المجتمع ، ويحتوي الارهاب على نظام متشعب من الأشكال ، يؤثر في المقام الأول على مجال العلاقات السياسية على مستوياتها المختلفة وعلى مستوى الدول و بين الأعراق ، والطبقات الاجتماعية ، فالإرهاب جريمة متعددة الأغراض ، والهدف الرئيسي منها هو الاضرار بالسلامة العامة والاعتداء على :• حياة وصحة ا ......





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