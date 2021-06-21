الإذعان الديني - عبد الغني سلامه

2021/06/21 | 12:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبد_الغني_سلامه ما الذي يجعل شاباً أمامه عمرٌ بأكمله، ومن المفترض أن يتطلع إلى المستقبل، أن يأتي من آخر الدنيا إلى بلد لا يعرف فيه أحداً، ويختار سوقاً شعبياً ليفجر نفسه فيه، ويقتل أكبر عدد ممكن من الناس؟!ما الذي يجعل الجموع الغفيرة من الناس تخرج للتظاهر وهي في قمة الغضب للتنديد بكتاب لم تقرأه، أو ضد فيلم لم تشاهده؟!كيف يقبل الطبيب، أو المهندس، أو العالم المختص الاستماع لرجل الدين (في خطبة الجمعة، ......





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