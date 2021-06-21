ثورة الآلهة - سعود سالم

2021/06/21 | 12:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعود_سالم أركيولوجيا العدم٥-;-٠-;- - ثورة الآلهةإن معمارية البناء الديني للأديان المنبثقة عن الديانة اليهودية، ترجع في خطوطها الأساسية إلى الديانات أو الميثولوجيا لثقافة بلاد ما بين النهرين، حيث تطورت المفاهيم الأساسية لهذه الديانات المتعددة لتتلائم مع المجتمع اليهودي ثم المسيحي ثم العربي الإسلامي.



الدراسات الحديثة في الأركيولوجيا وفي الديانات المقارنة تأكد بأن السرد الديني الخرافي لقصص ال ......





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