48 رحلة للخطوط الجوية العراقية على جدول رحلات يوم غد الثلاثاء

2021/06/21 | 12:25 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

أعلنت الخطوط الجوية العراقية، اليوم الاثنين، موعد رحلاتها ليوم غد الثلاثاء.

وبحسب الجدول أدناه فان عدد الرحلات بلغ 48 رحلة، توزعت بين داخلية وخارجية، إذ بلغ عدد الرحلات الداخلية 20 رحلة ، و28 رحلة خارجية.

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