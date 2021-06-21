2021/06/21 | 12:27 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني بدأت محكمة أمن الدولة في الأردن، اليوم الاثنين، محاكمة المتهمين بـ”قضية الفتنة” باسم إبراهيم يوسف عوض الله، والشريف “عبد الرحمن حسن” زيد حسين، وقررت أن تكون الجلسة سرية.ومنعت المحكمة دخول […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الأردن..



بدء المحاكمة في “قضية الفتنة” في جلسة سرية المركز الخبري الوطني.

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