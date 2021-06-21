اعلان نتائج نصف بغداد لابتدائية الخارجيين

2021/06/21 | 12:28 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأعلنت وزارة التربية نتائج الامتحانات العامة لتربية الكرخ الثانية للطلبة الخارجيين/ الدراسة الابتدائية، للعام الدراسي 2020_2021 / الدور الأول.للطلاع على النتائج اضغط الرابط هنا

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