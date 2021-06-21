اعلان نتائج الامتحانات العامة لتربية الكرخ الثانية لطلبة الدراسة الابتدائية الخارجيين

2021/06/21 | 12:29 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت وزارة التربية، الاثنين، نتائج الامتحانات العامة لتربية الكرخ الثانية للطلبة الخارجيين.

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وقال المكتب الإعلامي للوزارة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (21 حزيران 2021)، إنه "تعلن وزارة التربية نتائج الامتحانات العامة لتربية الكرخ الثانية للطلبة الخارجيين/الدراسة الابتدائية للعام الدراسي 2020_2021 / الدور الاول".

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