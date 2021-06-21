أسهم أقوى اقتصاد آسيوي تهوي متأثرة بـ

2021/06/21 | 12:29 - المصدر: بغداد اليوم

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تراجعت الأسهم اليابانية، اليوم الاثنين، على إثر الانخفاض الحاد في وول ستريت خلال عطلة ‏نهاية الأسبوع، بعد أن فاجأ جيمس بولارد المسؤول في مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأسواق ‏بالإشارة إلى أن البنك المركزي الأمريكي قد يرفع أسعار الفائدة في وقت أقرب مما كان متوقعا‎.‎

وشوهدت عمليات بيع مكثفة في جميع القطاعات تقريبًا، مع تداول 33 مؤشرا فرعيا للصناعة ‏في بورصة طوكيو للأوراق المالية على انخفاض، بينما ارتفع سهم واحد فقط في مؤشر نيكاي القياسي.‏

وتراجع مؤشر نيكي القياسي لأقل من 28 ألفًا للمرة الأولى منذ 20 مايو/ أيار بعد أن خسر 3.54 بالمئة إلى ‏‏27938.16 بحلول الساعة 0205 بتوقيت غرينتش، في حين انخفض مؤشر توبكس الأوسع نطاقا بنسبة 2.69 ‏بالمئة إلى 1894.23، بحسب وكالة رويترز.‏

وكانت مؤشرات وول ستريت الثلاثة الرئيسية قد انهت على انخفاض حاد يوم الجمعة، بعد أن فزع ‏المستثمرون من تصريحات بولارد بشأن أسعار الفائدة المتشددة.‏

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