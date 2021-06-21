تحديث بأسعار الدولار.. انخفاض مفاجئ في بورصة الوسط والجنوب

2021/06/21 | 12:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

شهدت أسعار صرف الدولار، مساء اليوم الإثنين، انخفاضاً مفاجئاً في بورصة الوسط والجنوب.

وبحسب رصد مراسلي (بغداد اليوم)، فقد شهد سعر شراء الدولار في بورصات الوسط والجنوب 148.250 دنيار عراقي، مقابل فئة الـ100 دولار.

بينما جاء سعر بيع الدولار 148.750 دينار عراقي، مقابل 100 دولار.

وشهدت أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في الاسواق المحلية، صباح اليوم الاثنين، ارتفاعاً جديداً بعد ان شهدت انخفاضاً ‏خلال الأيام القليلة الماضية.‏

وجاءت الأسعار صباحاً على النحو التالي:

سعر بيع الـ100 دولار في العاصمة بغداد ‏‎149,000‎‏ دينار عراقي، أما الشراء ‏فقد بلغ ‏‎148,000‎‏ دينار عراقي.‏

وفي محافظة البصرة، فقد جاء سعر بيع الدولار ‏‎149,250‎‏ دينار عراقي، أما في اربيل فقد جاء سعر البيع ‏مقابل ‏‎149,000‎‏ دينار عراقي.‏

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