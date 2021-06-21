القبض على منفذي اغتيال مختار في كركوك

2021/06/21 | 12:29 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت خلية الاعلام الامني، اليوم الاثنين، القاء القبض على منفذي جريمة اغتيال مختار منطقة الجلام في محافظة كركوك....

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